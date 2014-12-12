У Росії євро вийшов на рекордний рівень у 71 рубль

Долар на початку дня п'ятниці, 12 грудня, знижується на 6 копійок, до 56,36 рубля, євро зростає на 10 копійок, до 70 рублів, вже підвищувався до 71 рубля, свідчать дані Московської біржі, передає РИА Новости.

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Як повідомляє ТАСС, курс євро до рубля під час торгів на Московській біржі в четвер піднімався вище 70 руб. за євро, досягнувши нового максимуму 70,099 руб., але потім трохи знизився і станом на 23.55 становив 69,9 руб. за євро.

За день курс європейської валюти зріс на 1,65 руб. до рівня закриття торгів 10 грудня, а курс долара - на 1,56 руб., до 56,4 руб. за долар.

Падіння рубля посилилося в кінці торгової сесії на тлі зниження цін на нафту в США, де котирування сорту WTI вперше з 2009 року опустилися нижче $60 за барель.