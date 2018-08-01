Валюта в Україні рветься вгору: курс НБУ на перший день серпня

Офіційний курс НБУ на 1 серпня: 100 USD – 2686.6717 грн; 100 EUR – 3153.0779 грн; 10 RUR – 4.3090 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 1 серпня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2686.6717 (31 липня – 2675.5214)

100 EUR – 3153.0779 (31 липня – 3126.0792)

10 RUR – 4.3090 (31 липня – 4.2617)

Як повідомляли УНІАН, у вівторок, 31 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,92/26,97 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,51/31,57 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4243/0,4249 грн/рубль.