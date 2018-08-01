Мінімум за чотири з половиною роки: грошей на рахунку Держказначейства поменшало в 22 рази

Поточний залишок коштів в 5 разів нижчий за показник на початок липня і в 3 рази нижчий за показник на початок поточного року.

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 серпня 2018 року становить 1,995 млрд грн, що є мінімальним значенням показника з січня 2014 року, коли залишок становив 1,739 млрд грн.

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Як свідчать дані на сайті Держказначейства, поточний залишок у 5 разів нижчий за показник на початок липня і в 3 рази нижчий за показник на початок поточного року.

Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства на 1 січня 2018 року становив 5,099 млрд грн, що в 2,8 раза нижче за показник на 1 січня 2017 року.

Обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись під час надходжень податків та інших обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень за видатками.