Старший інспектор Київської митниці «погорів» на хабарі

За даними правоохоронців, службовець вимагав вказану суму за безперешкодне переміщення товарів в міжнародному пункті пропуску «Київ-Аеропорт» та не створення штучних перешкод.

Співробітники військової прокуратури разом із слідчими поліції Київської області та оперативниками Служби безпеки України затримали вчора на хабарі старшого державного інспектора відділу митного оформлення № 5 митного посту «Київ - Аеропорт» Київської міської митниці.

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Як повідомляє відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, хабарника затримали під час отримання ним останньої частини неправомірної вигоди в розмірі 1,2 тис. дол.

«Вказана службова особа у липні 2018 року вимагала та отримала чотирма частинами від двох громадянок України неправомірну вигоду в розмірі 3,4 дол за безперешкодне переміщення товарів в міжнародному пункті пропуску «Київ-Аеропорт» та не створення штучних перешкод», - йдеться у повідомленні.

На даний час готується повідомлення про підозру затриманій особі у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 368 КК України, а також клопотання про обрання відносно неї запобіжного заходу у виді взяття під варту та про відсторонення від займаної посади.