Старший інспектор Київської митниці «погорів» на хабарі
Співробітники військової прокуратури разом із слідчими поліції Київської області та оперативниками Служби безпеки України затримали вчора на хабарі старшого державного інспектора відділу митного оформлення № 5 митного посту «Київ - Аеропорт» Київської міської митниці.
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Як повідомляє відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, хабарника затримали під час отримання ним останньої частини неправомірної вигоди в розмірі 1,2 тис. дол.
«Вказана службова особа у липні 2018 року вимагала та отримала чотирма частинами від двох громадянок України неправомірну вигоду в розмірі 3,4 дол за безперешкодне переміщення товарів в міжнародному пункті пропуску «Київ-Аеропорт» та не створення штучних перешкод», - йдеться у повідомленні.
На даний час готується повідомлення про підозру затриманій особі у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 368 КК України, а також клопотання про обрання відносно неї запобіжного заходу у виді взяття під варту та про відсторонення від займаної посади.