Нацбанк підрахував, на скільки гривня опустилася до долара

Гривня в липні девальвувала до долара на 2,2% - НБУ

Національна валюта України в липні девальвувала до долара США за офіційним курсом на 2,2%.

Читайте такожВ НБУ назвали причини девальвації гривні в липні

Про це йдеться в макроекономічному і монетарному огляді Національного банку України за липень, опублікованому на сайті регулятора.

Зазначається, що з другої половини червня і в липні тиск на гривню посилився переважно через підвищення попиту на валюту з боку імпортерів енергоносіїв, операцій корпоративного сектору з перерахування дивідендів за кордон і вихід нерезидентів з гривневих облігацій внутрішньої держпозики.

Нацбанк підкреслює, що зберігав свою присутність на валютному ринку, згладжуючи надмірні коливання гривні, і за підсумками місяця продав на 64 млн дол. більше валюти, ніж купив.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у червні відновив продаж валюти на міжбанківському валютному ринку після двомісячної перерви - з 16 квітня по 11 червня, - коли лише купував валюту.

Поточні котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України, за даними дилерів комерційних банків, становлять 26,93/26,96 грн/дол.