У Росії курс долара злетів вище 57 рублів, євро - більше 71

Курс долара до рубля на Московській біржі станом на 11.25 мск п'ятниці зріс на 1,06 руб. в порівнянні із закриттям вчорашніх торгів і становив 57,4990 руб., повідомляє ТАСС.

Курс євро подорожчав на 1,33 руб., до 71,23 руб.

Падіння рубля відбувається на тлі прискорення зниження нафтових котирувань. Вартість нафти Brent подешевшала під час торгів на біржі ICE в Лондоні на 0,8%, до 63,18 $/бар.

Індекс РТС, виражений у доларах, впав на відкритті торгів нижче 800 пунктів, знизившись на 4%, до 784,53 пункту - мінімуму з квітня 2009 року. Однак станом на 10.20 мск РТС скоротив падіння до 2,74%, торгуючись на позначці 796,64 пункту.

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Напередодні ЦБ РФ прийняв рішення підвищити ключову ставку з 9,5 до 10,5%. Відразу після оголошення рішення Банку Росії за ключовою ставкою рубль прискорив падіння: курс долара досяг 55,45 руб., що вище рівня закриття торгів середи на 60 копійок, а курс євро зростав до 68,99 руб., що вище рівня закриття торгів попереднього дня на 74 коп.

А в кінці дня курс євро піднімався вище 70 руб., досягнувши нового максимуму 70,099 руб., але потім трохи знизився і станом на 23.55 становив 69,9 руб.