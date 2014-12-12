У Раді хочуть зробити обов'язковою доповідь голови Нацбанку при його призначенні та звільненні

Народні депутати України пропонують Верховній Раді змінити порядок призначення і звільнення голови Національного банку України, передбачивши в регламенті роботи парламенту доповідь кандидата із зазначенням чітких напрямків майбутньої діяльності і доповідь про результати роботи на цій посаді у разі звільнення.

Про це йдеться в зареєстрованому 11 грудня законопроекті №1399 про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо порядку призначення та звільнення з посади голови Національного банку України). Текст документа на сайті поки що відсутній.

«Фактично до статті 207 Регламенту ВРУ пропонуємо додати: при розгляді кандидатури на посаду голови Національного банку України обов'язково заслухати доповідь кандидата про чіткі напрями майбутньої діяльності, а при розгляді подання на звільнення голови Національного банку України - обов'язково заслухати результати діяльності на посаді голови Національного банку України», - прокоментував законопроект один з його авторів, депутат Степан Кубів на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. При цьому, за його словами, проводити обговорення і заслуховувати відповіді на запитання народних депутатів пропонується виключно за повною процедурою.

Читайте такожГонтарева заявила, що не отримувала ніяких офіційних звинувачень у валютних махінаціяхЯк повідомляв УНІАН, інформація про звільнення голови НБУ періодично з'являється в ЗМІ, що, на думку регулятора, пов'язано з бажанням окремих політичних сил чи особистостей розхитати ситуацію в Україні. Голова Нацбанку Валерія Гонтарева неодноразово спростовувала інформацію про намір піти у відставку.

Верховна Рада України підтримала пропозицію Президента України Петра Порошенка про звільнення Степана Кубіва з посади голови Нацбанку і призначення на цю посаду Валерії Гонтаревої 19 червня.

Голова НБУ призначається Верховною Радою за поданням президента терміном на сім років.