НБУ зобов'язав банки знищувати гроші в разі неможливості їх вивезення

Національний банк України зобов'язав свої територіальні управління і банки у разі неможливості вивезення готівки та інших цінностей забезпечувати пошкодження такої готівки для непридатності її використання.

Про це йдеться в постанові НБУ №798, опублікованій на сайті регулятора, яким змінюється Інструкція з організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі.

«Банк у разі неможливості вивезення готівки та інших цінностей на підставі розпорядження Національного банку пошкоджує готівку розчинами, фарбуванням або склеюванням, штампом «неплатіжні», обрізанням/обпаленням 50% загальній площі купюри або іншими способом, що забезпечує втрату платіжних ознак грошових знаків», - йдеться в документі.

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Нагадаємо, Національний банк України з 24 липня запровадив надзвичайний режим роботи банківської системи в зоні проведення антитерористичної операції - в Донецькій і Луганській областях, а також в Автономній Республіці Крим, оскільки ситуація, що склалася, не дає змоги працювати і забезпечувати фінансування потреб держави і життєдіяльності населення в звичному режимі.

«Банк у разі неможливості вивезення готівки та інших цінностей на підставі розпорядження Національного банку пошкоджує готівку розчинами, фарбуванням або склеюванням, штампом «неплатіжні», обрізанням/обпаленням 50% загальної площі купюри чи в інший спосіб, що забезпечує втрату платіжних ознак грошових знаків», - говориться в документі.

Згідно з постановою, у разі потреби знищення банком готівки Нацбанк своїм розпорядженням зобов'язує теруправління за місцезнаходженням банку створити комісію із забезпечення контролю за знищенням готівки, і банк може знищити готівку у присутності цієї комісії. У разі пошкодження або знищення готівки оформляється акт у довільній формі з вказівкою номіналу, кількості, суми готівки і способу пошкодження. Акт про пошкодження готівки підписується тільки залученими до цього процесу працівниками банку, акт про знищення – працівниками банку і членами комісії теруправління НБУ. На підставі акту здійснюється відшкодування банку коштів замість знищеної готівки.

У разі неможливості вивезення готівки за межі теруправління НБУ керівники управлінь забезпечують пошкодження готівки в грошовому сховищі в межах зони контролю відеокамер типу С. Способи пошкодження купюр аналогічні, як для банків. Про знищення або пошкодження також складається акт з вказівкою номіналу, кількості, суми і способу пошкодження. Акт підписується залученими до процесу працівниками теруправління, один екземпляр акту передають в Нацбанк.

Постанова набуває чинності відсьогодні.

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація в березні цього року анексувала український Крим, а з квітня активно підтримує проросійських бойовиків на Донбасі, ввівши на територію ряду населених пунктів Луганської та Донецької областей свої регулярні війська.

Україна з квітня веде на території Луганської і Донецької областей антитерористичну операцію проти проросійських бойовиків, проте в даний час ряд населених пунктів, включаючи Донецьк і Луганськ, не контролюються українською владою.

З 7 серпня Нацбанк зобов'язав банки України призупинити здійснення всіх видів фінансових операцій в населених пунктах, які не контролюються українською владою. За словами голови НБУ Валерії Гонтаревої, НБУ відключив всі свої системи від Донецька і Луганська і вивіз гроші зі сховища.