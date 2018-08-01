Бюджет України з початку року недоотримав майже 16 мільярдів

Порівняно з аналогічним періодом 2017 року, доходи держбюджету в січні-липні зросли на 14,7%.

Державний бюджет України в січні-липні 2018 року отримав 513,468 мільярда гривень доходів, що на 15,791 мільярда гривень, або на 3%, нижче планового показника на цей період.

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Як свідчать дані на сайті Державної казначейської служби України, у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року, доходи держбюджету за 7 місяців 2018 року зросли на 65,770 мільярда гривень, або на 14,7%.

Довідка УНІАН. Держбюджет України на 2018 рік передбачає доходи в сумі 917,9 мільярда гривень, витрати - 991,7 мільярда гривень, граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 мільярда гривень, або 2,4% ВВП.