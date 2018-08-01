НБУ спростив вимоги до ліквідності банків

Регулятор включив до переліку високоліквідних активів необтяжені ОВДП.

Національний банк України спростив вимоги до ліквідності банків, включивши до переліку прийнятих у розрахунок нормативу миттєвої ліквідності (Н4) високоліквідних активів необтяжені облігації внутрішньої державної позики з кінцевим строком погашення до шести місяців.

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Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №87, яка набирає чинності 2 серпня, облігації внутрішньої держпозики є високоліквідним інструментом на фондовому ринку України.

Зазначається, що включення цього засобу до переліку високоліквідних активів відповідає європейському законодавству і рекомендацій Базельського комітету.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 35 з 82 працюючих банків за станом на 1 липня 2018 року порушували нормативи Національного банку України, в тому числі 3 банки порушували нормативи ліквідності.