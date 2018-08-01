Долар подорожчає, євро застиг на місці: курси від Нацбанку

Офіційний курс НБУ на 2 серпня: 100 USD – 2696,2130 гривні; 100 EUR – 3153,4907 гривні; 10 RUR – 4,3099 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 2 серпня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2696,2130 (1 серпня – 2686,6717)

100 EUR – 3153,4907 (1 серпня – 3153,0779)

10 RUR – 4,3099 (1 серпня – 4,3090)

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Як повідомляє УНІАН, 1 серпня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,98/27,00 гривні/долар.

З відкриття торгів гривня подешевшала до долара на 4 копійки.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 31,51/31,53 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4286/0,4293 гривні/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 1 серпня склало 26,9576 гривні/долар.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 1 серпня ввів нову методику розрахунку офіційного курсу гривні, що передбачає двоступеневу систему відсікання угод, параметри яких з різних причин відрізняються від параметрів переважної більшості угод відповідного дня.