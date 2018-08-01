Податківці хочуть, щоб банки повідомляли їм про рахунки підприємців, які вони відкрили на себе як на фізосіб

Сьогодні з 1,9 мільйона самозайнятих осіб лише 964 тисячі мають офіційні рахунки у банках, а інші отримують оплату за товари та послуги на рахунки як фізособи, не сплачуючи при цьому податки.

На сьогодняшній зустрічі податківців з представниками найбільших банків фіскали зажадали, щоб банки надавали їм відомості про ті рахунки, які ФОП відкрили на себе як на фізосіб.

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Про це розповів на своїй сторінці в Facebook заступник голови ГФС Євген Бамбізов.

За його словами, проблема полягає в тому, що з 1,9 мільйона самозайнятих осіб лише 964 тисячі мають офіційні рахунки у банках, а інші отримують оплату за товари та послуги на рахунки як фізособи, не сплачуючи при цьому податків. Щоб змінити ситуацію, податківцям потрібна відповідна інформація про банківські рахунки ФОП, відкритих ними на фізосіб.

"Податки мають платити всі – і великий бізнес, і ФОП, - написав Бамбізов. - З цим банкіри згодні. Згідно з законом, ДФС відправила банкам вимога надавати інформацію по всім ФОП, які мають рахунки як фізособи. З цим масивом інформації ми будемо працювати для залучення до адекватного оподаткуванню максимальної кількості підприємців".

А в переддень активних дій податкової, Бамбізов порадив підприємцям вже зараз самостійно звернути увагу на повноту декларування їх доходів.