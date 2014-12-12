У 2015 році падіння ВВП України сповільниться до 4,6% - експерти

Про це йдеться в повідомленні банку.

Аналітики банку у 2016 році очікують зростання економіки на 1%. На думку експертів, до 2016 року номінальний ВВП досягне 101,2 млрд євро, або 2249 євро на душу населення.

За прогнозами банкірів, у 2016 році відновиться зростання обсягу капітальних інвестицій після падіння на 18,8% у 2014 році і на 9,5% у 2015 році. У 2016 році аналітики очікують зростання на 5%.

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«Українська економіка переживає один із найважчих періодів від часу здобуття незалежності. Глибокі реформи як ніколи потрібні країні. Крім внутрішньої потреби, це вимога МВФ, без допомоги якого впоратися з виплатами за держборгом найближчим часом буде практично неможливо. Водночас західна підтримка - як фінансова, так і експертна - може допомогти запустити економіку і вивести на новий етап розвитку», - наводяться в тексті слова начальника відділу стратегічного планування UniCredit Bank Агшина Мірзазаде.

Як повідомляв УНІАН, падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в третьому кварталі 2014 року порівняно із третім кварталом 2013 року склало 5,3%. Український уряд прогнозує падіння ВВП України у 2014 році на 7%, Національний банк - на 7,5%.

Згідно з останніми прогнозами міжнародних фінансових організацій, падіння ВВП України у 2014 році складе 8% за оцінками Світового банку, 9% - за оцінками Європейського банку реконструкції та розвитку, 6,5% - за оцінками Міжнародного валютного фонду.

Уряд обговорює з Міжнародним валютним фондом два сценарії для держбюджету на 2015 рік: падіння ВВП на 4,5% за інфляції 13,4% і падіння ВВП на 2,4% за інфляції 11,5%, причому Мінфін пропонує дотримуватися більш песимістичного сценарію, щоб не мати потім проблем із бюджетним дефіцитом та боргами.