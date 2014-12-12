Держборг Іспанії досяг рекордного 1 трлн євро

Державний борг Іспанії зріс в третьому кварталі цього року на 0,75% і склав рекордні 1,02 трлн євро - 96,8% ВВП країни, передає ПРАЙМ з посиланням на сьогоднішнє повідомлення Банку Іспанії.

За 6 років економічної кризи іспанський держборг збільшився більш ніж у два рази.

Читайте такожІспанія посилює боротьбу з нелегальними іммігрантамиЗа підсумками першого півріччя держборг країни становив 98,4% ВВП, проте в третьому кварталі 2014 року на вимогу Єврокомісії відбувся перерахунок макроекономічних показників європейських країн, що формально призвело до зниження процентного співвідношення держборгу до ВВП.

Зростання держборгу обумовлено збільшенням заборгованості центральної адміністрації та адміністрації автономних областей, в той час як місцеві органи влади свою заборгованість скоротили.

На обслуговування держборгу Іспанія направить в цьому році 36,5 млрд євро. Ця сума перевищує, наприклад, витрати на виплату допомоги з безробіття та професійну перепідготовку тих громадян, які залишилися без роботи.

Читайте такожПарламент Іспанії проголосував за визнання держави ПалестинаЄвропейська комісія та Міжнародний валютний фонд, вітаючи проводяться в Іспанії економічні реформи, неодноразово вказували на неприпустимість істотного зростання зовнішньої заборгованості. Проте збільшення видатків на пенсійне забезпечення змушує іспанський уряд звертатися за кредитами на зовнішні ринки, на яких в останні місяці для Іспанії склалися сприятливі умови запозичень, що виражаються в зниженні процентних ставок.