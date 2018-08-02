Надходження до держбюджету зросли на 18% - до 415 мільярдів

У липні до загального фонду держбюджету надійшло 54,9 млрд грн, що на 11,3 млрд грн більше, ніж у липні 2017 року.

У січні-липні поточного року надходження до державного бюджету України зросли на 18% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 415 млрд грн.

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Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

«У загальний фонд державного бюджету за вказаний період зібрано 470,3 млрд грн платежів. Це на 58 млрд грн більше, ніж за відповідний період минулого року. З початку року в загальний фонд держбюджету забезпечено 291,1 млрд грн податкових платежів, що перевищує відповідний показник минулого року на 41,7 млрд грн», - сказано в повідомленні.

У ДФС додали, що надходження митних платежів за перші сім місяців поточного року перевищили торішній показник на 16,3 млрд грн і становили 179,2 млрд грн.

«У липні до загального фонду держбюджету забезпечено надходження 54,9 млрд грн, що на 11,3 млрд грн більше, ніж надходження за липень 2017 року. З них податкових платежів – 25,8 млрд грн, митних – 29,1 млрд грн», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, додаткові надходження до державного бюджету від здійснення заходів щодо боротьби з контрабандою на митницях України в липні становили понад 3 млрд грн.

Довідка УНІАН. Держбюджет України на 2018 рік передбачає доходи в сумі 917,9 млрд грн, витрати - 991,7 млрд грн, граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 млрд грн, або 2,4% ВВП.