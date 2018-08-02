Голова Мінфіну назвала причини рекордно низького залишку грошей на рахунку Держказначейства

Нагадаємо, що залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку на початку серпня 2018 знизилися до рівня грудня 2013 року і становили 1,99 млрд грн. Скорочення за місяць становило 7,4 млрд грн.

Недовиконання за зовнішніми запозиченнями в розмірі 56 млрд грн, які були передбачені на перший квартал, і незаміщення їх хоча б частково внутрішніми стало головною причиною зниження гривневої ліквідності.

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Про це повідомила в. о. голови Міністерства фінансів України Оксана Маркарова, передає НВ Бізнес.

Також Маркарова зазначила, що серед інших чинників низької ліквідності можна назвати зменшення надходжень від приватизації та відтермінування більшої частини дивідендів Національної акціонерної компанії "Нафтогаз" на другу половину року.

"З моменту покладення на мене обов'язків в. о. міністра ми активно працюємо над збільшенням запозичень на внутрішньому ринку, а також над додатковими джерелами фінансування, такими як дострокове погашення від Фонду гарантування та ін. Крім того, на тлі продовження виконання державного бюджету за доходами, додаткове поповнення ліквідності надійде у вигляді частини прибутку НБУ, прибутку НАК «Нафтогаз» у розмірі 17,2 млрд і перевиконання за місцевими бюджетами", - додала вона.

Нагадаємо, що залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку на початку серпня 2018 знизилися до рівня грудня 2013 року і становили 1,99 млрд грн. Скорочення за місяць становило 7,4 млрд грн.

Примітно, що рік тому на Єдиному казначейському рахунку коштів було в 22 рази більше - 44 млрд грн, за липень 2017 року вони скоротилися на трохи більше 1 млрд грн.

Зазначимо, що Держказначейство в кінці липня цього року виділило позики Пенсійному фонду, щоб покрити касовий розрив з надходжень єдиного соціального внеску та фінансування пенсій у липні.

Пізніше Маркарова заявляла, що Мінфін тримає під контролем низький рівень гривневих залишків на Єдиному казначейському рахунку.