Долар перетнув позначку в 27 гривень

Котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час відкриття торгів встановилися на рівні 27,03/27,07 грн/дол. Нацбанк вийде на ринок з продажем валюти.

Національний банк України сьогодні, 2 серпня, проведе аукціон з продажу іноземної валюти об'ємом до 100 млн дол.

Читайте такожНацбанк підрахував, на скільки гривня опустилася до долара

Як повідомляється на сайті НБУ, заявки банків на участь у торгах приймаються до 12:30.

За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час відкриття торгів встановилися на рівні 27,03/27,грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 1 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,98/27,00 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,51/31,53 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4286/0,4293 грн/рубль.