Долар перетнув позначку в 27 гривень
10:44, 02 серпня 2018Фінанси
1543 0
Котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час відкриття торгів встановилися на рівні 27,03/27,07 грн/дол. Нацбанк вийде на ринок з продажем валюти.
Нацбанк для підтримки гривні оголосив аукціон з продажу валюти / фото УНІАН
Національний банк України сьогодні, 2 серпня, проведе аукціон з продажу іноземної валюти об'ємом до 100 млн дол.
Читайте такожНацбанк підрахував, на скільки гривня опустилася до долара
Як повідомляється на сайті НБУ, заявки банків на участь у торгах приймаються до 12:30.
За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час відкриття торгів встановилися на рівні 27,03/27,грн/дол.
Як повідомляв УНІАН, у середу, 1 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,98/27,00 грн/дол.
Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,51/31,53 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4286/0,4293 грн/рубль.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter