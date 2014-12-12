Засновника Alibaba Джека Ма визнано найбагатшою людиною Азії

Засновника китайського гіганта електронної торгівлі Alibaba Джека Ма, за індексом рейтингу мільярдерів Bloomberg, визнано найбагатшою людиною Азії.

Джек Ма обійшов у списку Лі Ка-Шина, гонконгського магната нерухомості, який утримував звання найбагатшого азіата з 5 квітня 2012 року.

Читайте такожКитайський інтернет-гігант Alibaba виходить на найбільше IPO в історії СШАДо створення компанії Ма працював вчителем англійської мови в школі. У 1999 році він заснував Alibaba у своїй квартирі в Ханчжоу. На даний момент його капітал досягає $28,6 млрд.

Китайська торгова платформа Alibaba, що спеціалізується на інтернет-торгівлі, у 2013 році була оцінена в $167,8 млрд. На сьогодні вона контролює 80% китайського ринку електронної комерції і обганяє по обороту Amazon і eBay.

Станом на кінець грудня 2013 року, онлайн-рітейлер Alibaba мав 231 млн активних покупців. Оборот онлайн-торгівлі магазинів Alibaba Group в 2013 році склав $248 млрд.

Виручка Alibaba за 2013 фінансовий рік, який завершився 31 березня, склав $5,6 млрд, а чистий прибуток - $1,3 млрд.