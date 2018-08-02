Адвокат: колишні акціонери Приватбанку не виводили коштів з фінустанови

Коломойський і Боголюбов заперечують будь-які звинувачення в шахрайстві і нанесенні збитків під час свого контролю над фінансовою установою.

Колишні акціонери націоналізованого "ПриватБанку" Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов заперечують будь-які звинувачення в шахрайстві і нанесенні збитків під час свого контролю над фінансовою установою.

«Вони категорично заперечують будь-яке шахрайство, або те, що банк зазнав втрати будь-яких коштів», - сказав адвокат Ігоря Коломойського Ендрю Лафферті, партнер юридичної фірми Field Fisher.

За словами Ендрю Лафферті, на слуханні, яке щойно закінчилося, Ігор Коломойський стверджував, що з 1,9 млрд. дол. США, які, як стверджує Банк, той присвоїв, не було навіть «хороших аргументів для позову», що він привласнив 1,65 млрд. дол. США цих грошей, оскільки він зміг чітко продемонструвати, що всі ці гроші повернулися в Банк за допомогою погашення кредитів. Щодо інших 248 млн. дол. США Ігор Коломойський також стверджує, що ці гроші були повернуті Банку і що Банк не мав взагалі ніяких збитків, але практично довести цей факт, за словами адвокатів бізнесменів, на цьому слуханні було складно. Однак, якщо англійський суд визнає юрисдикцію, Ігор Коломойський буде доводити в розгляді по суті, що і ці гроші були повернуті, як запевняє Ендрю Лафферті.

Слухання, яке тривало в Лондоні протягом 5 днів і завершилося в кінці липня «не було слуханням по суті позову ПриватБанку проти Коломойського та інших відповідачів. Рішення, яке послідує за цим слуханням, не визначатиме, чи є ці звинувачення обґрунтованими», - говорить Лафферті - «слухання стосувалося власних клопотань Коломойського (й інших відповідачів)». На цьому судовому слуханні адвокати Коломойського і Боголюбова намагалися скасувати всесвітній арешт активів своїх клієнтів і оскаржити юрисдикцію англійського суду.

Під час засідання представники банку представили нібито докази за позовом і судовим наказом про всесвітній арешт активів, який був виданий для забезпечення позову. "Позов, як підстава для судового наказу про арешт активів, включає заяви, що пан Коломойський і Боголюбов незаконно привласнили з банку $1,9 млрд в 2014 році шляхом укладення ряду сумнівних угод, що мали наслідком переказ грошових коштів компаніям, якими вони таємно володіли або контролювали", - заявили в ПриватБанку.

Проте, як прокоментував Лафферті, «для того, щоб отримати Наказ про Замороження, сторона лише повинна продемонструвати, що в неї є «хороші аргументи для позову», а не те, що вона обов'язково права. Це, насправді, дуже низький поріг».

«Пан Коломойський (та інші відповідачі) стверджують, як вони це робили весь цей час, що всі звинувачення ПриватБанку були невірно представлені й зазнають невдачі», - упевнений адвокат.