Федеральна резервна система США залишила ключову ставку без змін

Американський Центробанк залишив план підвищити ключовий показник у вересні.

Американський Центробанк - Федеральна резервна система - зберіг ключову ставку кредитування незмінною за підсумками засідання в середу, але назвав американську економіку сильною і залишив план підвищити ключовий показник у вересні.

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ФРС оцінила, що економіка США впевнено зростає, а ринок праці продовжує посилюватися, тоді як інфляція тримається біля цільових двох відсотків з минулого засідання регулятора в червні, коли Центробанк підвищив ставки, повідомляє Рейтер.

“Приріст робочих місць в середньому був хорошим останні місяці, і рівень безробіття залишається низьким. Витрати домогосподарств і інвестиції компаній впевнено зростають", - йдеться в заяві ФРС за підсумками двотижневого засідання комітету, який формує грошово-кредитну політику.

Рішенням ФРС одноденна процентна ставка (overnight) збережена на рівні 1,75-2,00 відсотка.

ФРС на сьогоднішній день планує до кінця року підвищити ставку ще два рази. Опитані Рейтер аналітики виключали, що регулятор підвищить ставку цього тижня, і очікують підвищень наступного місяця і в грудні.

Темпи розширення економіки США в другому кварталі виявилися рекордними майже за чотири роки на тлі збільшення споживчих витрат, а також поставок соєвих бобів до Китаю перед введенням імпортних мит на початку липня.