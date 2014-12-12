Commerzbank заплатить більше мільярда євро за порушення санкцій США

Також цей штраф дозволить закрити справу про відмивання грошей, передає DW.

Банк Commerzbank досяг попередньої угоди із владою США з приводу штрафу за порушення санкцій та обвинувачення у відмиванні грошей. Про це в четвер, 11 грудня, повідомляє агентство AFP із посиланням на анонімні джерела. За інформацією AFP, банк повинен заплатити більше мільярда євро. Очікується, що остаточно сума та умови штрафу будуть узгоджені до січня 2015 року.

Згідно з даними AFP, німецький банк погодився заплатити близько 600 мільйонів євро за те, що він здійснював операції з Іраном, Суданом та іншими країнами, всупереч санкціям США. Інші 400 мільйонів євро повинні покрити штраф за недостатній внутрішній контроль за відмиванням грошей.

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Як повідомляють джерела AFP, на даний момент обговорюються умови угоди банку з американською владою. The Financial Times пише, що звинувачення проти банку, можливо, будуть зняті після закінчення визначеного строку, якщо за цей час не виявляться нові порушення.

Раніше УНІАН повідомляв, що Commerzbank підозрюють у порушенні режиму санкцій США.