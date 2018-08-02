Розенко назвав основну причину затримки пенсій

Він заявив, що не вважає Пенсійний фонд винним у цій ситуації.

Основною причиною затримки виплат пенсій у липні є людський фактор, заявив в ефірі 5-го каналу віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.

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При цьому він зазначив, що Пенсійний фонд України не винен у ситуації, що склалася.

«Я думаю, що в основному це людський фактор. Я особисто не вважаю, що дії саме Пенсійного фонду призвели до затримок з виплат пенсій, тому що Пенсійний фонд України має особливості своєї роботи, і Пенсійний фонд в цьому конкретному випадку виглядає як каса. Якщо до нього надходять гроші, він їх відразу виплачує людям. Пенсійний фонд не займається бізнесом, не займається управлінням коштів. Все, що у нього є, він витрачає», - сказав він.

Розенко зазначив, що раніше подібні ситуації, викликані касовими розривами з надходженнями Єдиного соціального внеску, вирішувалися між Міністерством соціальної політики, Міністерством фінансів і Державним казначейством, які після відповідних звернень Пенсійного фонду вирішували питання з виділенням позики до моменту надходження ЄСВ.

«Чому зараз у цьому трикутнику не були вчасно прийняті управлінські рішення щодо надання позики Пенсійному фонду? Я не знаю, який фактор спрацював, незважаючи на те, що Пенсійний фонд вчасно і в повному обсязі звернувся за такою позикою, чому він цю позику не отримав», - сказав він.

При цьому Розенко не виключив можливості того, що затримка виділення позики Пенсійному фонду викликана тим, що Україна спрямувала 8 млрд грн на погашення боргів за міжнародними кредитами. Але навіть ця обставина, за його словами, не є виправданням того, що сталося.

«Затримки з пенсійними виплатами, які були зараз, у період, коли економічна ситуація в Україні є не найгіршою, а досить стабільною, ці затримки неприпустимі», - наголосив віце-прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив провести службове розслідування стосовно керівника Пенсійного фонду, а також керівників фонду у регіонах щодо ситуації із затримками виплат пенсій у липні.

За словами Гройсмана, затримки з виплатою пенсій у липні - це персональна відповідальність керівництва Пенсійного фонду України.

Пенсійний фонд пояснив ці затримки касовими розривами надходжень єдиного соціального внеску.

Витрати Пенсійного фонду в першому півріччі 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 39,9%, або на 49,7 млрд грн, і становили 174,3 млрд грн.

У першому півріччі до бюджету фонду надійшло 167,9 млрд грн, з яких 95,5 млрд грн становили власні кошти.