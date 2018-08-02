Банки в Британії відмовляються відкривати рахунки українському бізнесу через війну та санкції

В офіційному списку країн, щодо яких введено санкції проти місцевих правлячих "режимів" (Financial sanctions targets by regime) є Україна.

Британські банки відмовляються відкривати рахунки українському бізнесу мотивуючи це тим, що Україна перебуває під фінансовими санкціями.

Про це повідомив співзасновник Monobank Дмитро Дубілет на своїй сторінці в Facebook.

"Виявляється, якщо компанія, створена українцями, намагається відкрити рахунок в британському банку, то швидше за все їй у цьому відмовлять", - написав Дубілет.

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"Розумієте, - пише нам черговий британський банкір, - Україна - це країна під санкціями. А політика нашого банку не передбачає роботу із санкційними країнами", - зазначив він.

Дубілет зазначив, що один із банкірів надіслав йому офіційний список країн, щодо яких введено санкції проти місцевих правлячих "режимів" - Financial sanctions targets by regime. "Афганістан, Бурунді, Сирія... Україна!", - перерахував Дубілет.

За його словами, Україна в цей список потрапила з двох причин - санкції проти режиму Януковича і санкції проти посадових осіб, які брали участь у анексії Криму. "Багато банків навіть не хочуть морочитися з тим, хто кому Янукович! Україна? Вибачте, санкції, не хочемо зв'язуватися, до побачення", - пише Дубілет.

Дубілет зазначив, що в даному списку санкцій країн відсутня Росія.

Проте варто відзначити, що Дубілет у своєму пості не уточнює, яким українцям не відкривають рахунки в британських банках, адже санкції введені проти конкретних людей, і банки.

Раніше УНІАН повідомляв, що парламент Великої Британії зобов'язав такі заморські території британської Корони як Кайманові острови, Британські Віргінські острови, розкривати особистості бенефіціарів компаній, які зберігають гроші на їх території, в тому числі, російського походження.