Банки в Британії відмовляються відкривати рахунки українському бізнесу через війну та санкції
Британські банки відмовляються відкривати рахунки українському бізнесу мотивуючи це тим, що Україна перебуває під фінансовими санкціями.
Про це повідомив співзасновник Monobank Дмитро Дубілет на своїй сторінці в Facebook.
"Виявляється, якщо компанія, створена українцями, намагається відкрити рахунок в британському банку, то швидше за все їй у цьому відмовлять", - написав Дубілет.
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"Розумієте, - пише нам черговий британський банкір, - Україна - це країна під санкціями. А політика нашого банку не передбачає роботу із санкційними країнами", - зазначив він.
Дубілет зазначив, що один із банкірів надіслав йому офіційний список країн, щодо яких введено санкції проти місцевих правлячих "режимів" - Financial sanctions targets by regime. "Афганістан, Бурунді, Сирія... Україна!", - перерахував Дубілет.
За його словами, Україна в цей список потрапила з двох причин - санкції проти режиму Януковича і санкції проти посадових осіб, які брали участь у анексії Криму. "Багато банків навіть не хочуть морочитися з тим, хто кому Янукович! Україна? Вибачте, санкції, не хочемо зв'язуватися, до побачення", - пише Дубілет.
Дубілет зазначив, що в даному списку санкцій країн відсутня Росія.
Проте варто відзначити, що Дубілет у своєму пості не уточнює, яким українцям не відкривають рахунки в британських банках, адже санкції введені проти конкретних людей, і банки.
Раніше УНІАН повідомляв, що парламент Великої Британії зобов'язав такі заморські території британської Корони як Кайманові острови, Британські Віргінські острови, розкривати особистості бенефіціарів компаній, які зберігають гроші на їх території, в тому числі, російського походження.