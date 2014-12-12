У Нацбанку придумали спосіб обслуговувати жителів Донбасу в зоні АТО

Національний банк України дозволив банкам організовувати мобільні підрозділи для забезпечення безперебійного обслуговування військових частин, суб'єктів господарювання і населення на окремих територіях.

Про це йдеться в постанові НБУ №798, опублікованому на сайті регулятора, якою змінюється Інструкція про організацію роботи банківської системи в надзвичайному режимі.

Нацбанк із 24 липня запровадив надзвичайний режим роботи банківської системи в Автономній Республіці Крим, а також у зоні проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях, оскільки ситуація, що склалася, не дає змоги працювати і забезпечувати фінансування потреб держави і життєдіяльності населення в звичному режимі.

«Якщо функціонування відокремлених підрозділів банків у звичайному режимі неможливе або є небезпечним, то банк з метою забезпечення безперебійного обслуговування невідкладних фінансових потреб військових частин, суб'єктів господарювання і населення на окремих територіях може організовувати в структурі банку/філії/відділення власні мобільні підрозділи», - йдеться в документі.

Постанова набирає чинності сьогодні.

Читайте такожВ Україні готують порядок діяльності банків на період окупації Криму й АТО на ДонбасіЯк повідомляв УНІАН, в березні цього року РФ, всупереч всім міжнародним нормам, анексувала український Крим, а з квітня активно підтримує проросійських бойовиків на Донбасі, ввівши на територію ряду населених пунктів Луганської й Донецької областей свої регулярні війська.

Нацбанк у вересні розробив порядок банківського обслуговування мобільними підрозділами банку військових частин, суб'єктів господарювання і населення у разі запровадження надзвичайного режиму роботи.

З 7 серпня Нацбанк зобов'язав банки України припинити здійснення всіх видів фінансових операцій у населених пунктах, які не контролюються українською владою.

За словами голови НБУ Валерії Гонтаревої, НБУ відключив всі свої системи від Донецька і Луганська і вивіз гроші зі сховища.