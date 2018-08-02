Борги росіян перед банками ростуть удвічі швидше їх зарплат

ЦБ та Мінекономрозвитку РФ планують знизити інтерес банків до кредитування росіян.

Споживчі кредити населенню зростають швидше зарплат і заощаджень.

Про це повідомляють Ведомости з посиланням на російське Мінекономрозвитку.

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"У червні вони зросли на 15,9% в річному вираженні після 15,1% у травні, а з усуненням сезонності – більш ніж на 20%. При цьому зростання реальних зарплат в цей же час сповільнилося до 7,2%, а вкладів росіян в банках – до 7,1% (з 7,6 та 7,7% у травні)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за все перше півріччя 2018 року портфель кредитів населенню РФ зріс на 1,1 трильйона рублів ($17,6 мільярда) до 13,3 трильйона ($212,5 мільярда), випливає з даних ЦП. Лише російський Сбербанк за цей час видав споживчих кредитів на рекордні 714 мільярдів рублів ($11,4 мільярда) – це на 74% більше, ніж роком раніше, ВТБ дав населенню 400 мільярдів рублів ($6,4 мільярда) – на 32% більше, ніж за той же період 2017 року. Попит росіян на споживчі кредити зростає: інфляція після 2014 року порівняно низька, ключова ставка ЦБ стабілізувалася на невисокому рівні, прискорилося зростання зарплат, пояснює керуючий директор дивізіону "Позичити і зберігати" Сбербанку Сергій Широков. З початку року ВТБ двічі покращував умови за своїми кредитними програмами і збільшив видачу кредитів на 17%, зауважує віце-президент ВТБ Дмитро Поляков.

"Російські компанії ж, навпаки, дедалі активніше зберігають: в червні вони збільшили вклади в банках на 8,3% у річному вираженні (місяцем раніше – на 6,5%). Зросли і їхні позики – але лише на 2,8% до того ж періоду 2017 року, а з урахуванням корпоративних облігацій – на 3,3% (після зростання в травні на 2,6 і 3,1% відповідно)", - підкреслюють в російському Мінекономрозвитку.