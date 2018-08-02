Нацбанк для підтримки гривні продав $100 мільйонів

Загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах становив 124,2 млн дол.

Національний банк України на валютному аукціоні продав весь заявлений обсяг валюти у розмірі 100 млн дол.

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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 27,0062 грн/дол., а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 124,2 млн дол.

Сьогодні, 2 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 26,99/27,03 грн/дол.