Коболєв дорікнув Києву в мовчазному визнанні 1,8 мільярда боргу столичного метро

Коболєв не виключає, що столичні чиновники штучно створили ситуацію з невизнанням боргів "Київенерго", щоб закупити газ у приватної компанії за високою ціною.

Голова Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв не виключає, що київська влада штучно створила ситуацію з невизнанням боргів "Київенерго", щоб закупити газ для міських ТЕЦ у приватної компанії за високою ціною, тоді як раніше київські чиновники тихо і без гучних заяв визнали сумнівний борг комунального підприємства "Київський метрополітен" перед приватною компанією в розмірі 1,8 мільярда гривень.

Читайте такожЄБРР може позичити «Нафтогазу» $100 мільйонів на закупівлю газу

Про це Коболєв написав на своїй сторінці в Facebook.

"Київська влада придбала газ для ТЕЦ-5 у приватної структури. Купила дорожче, ніж комерційна ціна "Нафтогазу" на серпень місяць. І значно дорожче, ніж ціна за спеціальним зобов'язаннями, яка була б доступна місту, якби пан Кличко виконав свою обіцянку перед киянами і витратив попередній рік на врегулювання проблемних питань з "Київенерго". Це ж для цього він продовжував договір оренди, який можна було розірвати ще в 2017 році, чи не так?", - написав Коболєв.

"Не виключаю, що вся ця історія була штучно створена з дуже простою метою - купувати газ у приватних структур за завищеною ціною. Цікавий момент - борги перед приватною компанією, яка афілійована з цим самим паном Фуксом (україно-російський бізнесмен Павло Фукс - УНІАН), в сумі 1,8 мільярда гривень Київрада радісно визнала тихо, без демаршів і гучних заяв", - заявив глава "Нафтогазу".

Як повідомляв УНІАН, КМДА закупила газ у приватної компанії "Укрнафтобуріння" для забезпечення стабільної роботи столичних ТЕЦ за ціною 10,2 тисячі гривень за тисячу кубометрів, що на 47% вище ціни, за якою "Нафтогаз України" відповідно до спеціальних зобов'язаннями реалізує газ для потреб населення і теплокомуненерго - близько 7 тисяч гривень.

Разом з тим, "Нафтогаз" з 1 серпня підвищив мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 1,8% порівняно з липнем – до 10,13 тисячі гривень за тисячу кубометрів.

Максимальні ціни для промспоживачів з 1 серпня будуть підвищені на 1,7% – до 11,08 тисячі гривень за тисячу кубометрів.

Цінові пропозиції "Нафтогазу" диференційовані залежно від обсягів закупки, умов оплати та стану попередніх розрахунків.

Якщо покупець не має заборгованості перед "Нафтогазом", купуватиме не менше 50 тисяч кубометрів газу на місяць, а також за умови передоплати до періоду (календарний місяць) поставки газу, то для нього встановлюється мінімальна ціна. У всіх інших випадках застосовується більш висока ціна.

У липні Київрада ухвалила рішення з приводу вирішення проблеми заборгованості столичного метрополітену за договором про закупівлю у ТОВ "Укррослізинг" 100 вагонів на умовах лізингу.

Згідно з документом, КП "Київський метрополітен" має вжити організаційно-правові заходи для реструктуризації свого боргу перед суспільством з обмеженою відповідальністю "Укррослізинг". Рішення не передбачає повернення боргу компанії, а дозволить керівництву КП почати переговори про варіанти і можливої реструктуризації.

У 2009 році тодішня столична влада уклала з компанією "Укррослізинг" договір на закупівлю 100 вагонів метро на загальну суму 1,4 мільярда гривень на умовах фінансового лізингу. У період з 2010 по 2013 рік Київ заборгував цьому підприємству майже 2 мільярди гривень. За позовом цієї компанії суд заарештував 100 вагонів столичного метро, потім ухвалою суду виконавча служба заарештувала рахунки комунального підприємства "Київський метрополітен".