ВВП Росії у 2015 році скоротиться мінімум на 1,5 відсотка - Fitch

Підвищення процентної ставки у Росії свідчить про труднощі у влади зважаючи на зростання інфляції і зниження курсу рубля, передає Reuters.

"У 2015 році такі труднощі будуть посилюватися у міру погіршення економічної ситуації, наростання ризиків і підвищення інфляції до двозначної величини", - вважає Fitch.

Підвищення ставки буде стримувати внутрішній попит і прискорить початок рецесії, зазначає агентство, за прогнозами якого ВВП РФ у 2015 році скоротиться на 1,5 відсотка, а у 2016 році буде нульовим.

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У випадку падіння ціни на нафту на 20 відсотків нижче рівня базового сценарію (нафта Brent у середньому $83 за барель до 2015 року і $90 за барель у 2016 році) можливе скорочення реального ВВП у наступному році на додаткові 1,3 відсотка, а до 2016 року кумулятивне зниження складе 2,3 відсотка, що буде супроводжуватися різким зменшенням профіциту рахунку поточних операцій і міжнародних резервів, прогнозує агентство.

"Тиск в плані контролю над капіталом може посилитися у випадку продовження падіння рубля", - вважає Fitch.

У 2014 році підтримку рейтингу Росії надав істотний обсяг золотовалютних резервів та плаваючий валютний курс, який згладив вплив на бюджет, що залишається профіцитним.

Нагадаємо, у четвер ЦБР підвищив ключову ставку на 100 базисних пунктів до 10,5 відсотка через зростання інфляції і сказав, що готовий витратити на інтервенції у 2015 році $75-85 мільярда.

Також УНІАН повідомляв, що в Росії сьогодні євро вийшов на рекордний рівень в 71 рубль.