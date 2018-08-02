Євробачення-2017: Наливайко прокоментував результати аудиту Рахункової палати
Голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко "без емоцій мовою цифр" прокоментував звіт Рахункової палати, яка заявила, що під час пісенного конкурсу "Євробачення-2017" з порушеннями було використано 68,6 мільйона гривень.
Читайте такожУряд скасував обмеження на витрати при підготовці до "Євробачення-2017"
Про це повідомляє на своєму сайті Держкомтелерадіо.
Він назвав загальну цифру витрат на ПКЄ з державного бюджету і бюджету міста Києва, до яких було дотичне НСТУ та Держкомтелерадіо, як головний розпорядник.
"Використано коштів державного бюджету 325,3 мільйона гривень. Субвенція Київського місцевого бюджету 192,8 мільйона гривень. Фактично в 2016-2017 роках з державного та місцевого бюджету на проведення ПКЄ використано 518,1 мільйона гривень. Всі інші кошти, в основному, це витрати Києва на інфраструктуру (ремонт станції метро, енергетика, дороги, освітлення, тощо) до яких оргкомітет відношення не мав і включення їх в перелік витрат конкурсу, на мій погляд, некоректне", – сказав Олег Наливайко.
Також він порівняв, що проведення "Євробачення" в Баку коштувало 46 мільйонів доларів, в Москві – 44 мільйонів доларів, Відні – 42 мільйона доларів, Копенгагені – 60 мільйонів доларів.
9 мільйонів гривень допущеного неефективного управління коштами. Мова йде про невикористані і повернуті 2 мільйонів гривень до Держбюджету і 7 мільйонів гривень до бюджету міста Києва.
13,4 мільйона гривень використано ПАТ НСТУ не економно. Мова йде про преміювання працівників НСТУ, що брали участь в організації і проведенні конкурсу. Можливо й неекономно, але без порушень при нарахуванні. І це за весь період підготовки і за участі великої кількості співробітників компанії (довідково: посадові оклади на той час становили 3-5 тисяч гривень) саме ця команда отримала 87 мільйонів гривень доходів від проведення ПКЄ.
46,2 мільйона гривень використано ПАТ "НСТУ" з порушенням чинного законодавства. 44,3 мільйона гривень з них – це порушення деяких статей Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Мова йде про відсутність на момент проведення аудиту підтверджуючих документів щодо складових відомостей послуг, сертифікатів, порушення періодів звітності, фактичне перевищення капітальних видатків у порівнянні з плановими. Рік тому подібні зауваження були в Акті Держаудитслужби але її голова Лідія Гаврилова роз’яснила їх на власній прес-конференції: "Це порушення ведення бухгалтерського обліку. Сьогодні, нажаль, деякі ЗМІ мусують тему, що це збитки, крадіжки, зловживання. Ні, це порушення правил ведення обліку".
"В цій сумі є й серйозне порушення з боку ПАТ "НСТУ". Це використання 1,6 мільйона гривень не за цільовим призначенням. І це єдина претензія аудиторів згідно якої колегія Рахункової палати планує звернутись до правоохоронних органів. Підкреслюю – єдина! Мова йде про здійснення виплат за створення промороликів ПКЄ з поточних видатків водночас оприбуткування за даними бух обліку як капітальні видатки. Всі інші процедури в т.ч. тендерні, були проведені з цієї позиції правильно. Це бухгалтерська помилка. І ми як головний розпорядник несемо за це відповідальність, хоча виявити цю помилку було можливо тільки при суцільній перевірці первинних документів НСТУ. Ціна цієї помилки – може бути стягнення бухгалтеру але, наскільки мені відомо, склад Дирекції ПКЄ не вважає це бух помилкою і буде відстоювати свою правоту в суді", – пояснив Наливайко.
Він нагадав, що 128 мільйонів гривень, з виділеного державного фінансування на проведення ПКЄ, не використалось і потім, за рішенням Уряду, було перерозподілено на фінансову підтримку НСТУ у зв’язку з його недофінансуванням в минулому році. Так само і майно, закуплене для ПКЄ на 35 млн. грн. залишилось у розпорядженні мовника.
"Наостанок. В минулому році з травня по жовтень 8 ревізорів Державної аудиторської служби перевіряли проект, в цьому році з березня по липень 7 аудиторів Рахункової палати. Ми вдячні їм за високопрофесійний і принциповий підхід, за велетенську проведену роботу, виявлення помилок, та слушні поради", – розповів пан Наливайко.
Він зазначив, що ніхто не звертав увагу на те, що одночасно з проведенням ПКЄ НСТУ та Держкомтелерадіо успішно провели ключову медіа реформу, створили Суспільне телебачення і радіомовлення, практично 100% відбулась зміна управлінської команди "на переправі". "Напевно, не вистачає ще знань та досвіду. Ми обов’язково зробимо висновки. Але зі страхом думаємо про те де зібрати команду професіоналів, якщо в наступному році в Ізраїлі на конкурсі "Євробачення" переможуть наші співаки. А вони це можуть, бо їх аудитори і ревізори майже рік перевіряти не будуть", – додав він.