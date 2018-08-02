Євробачення-2017: Наливайко прокоментував результати аудиту Рахункової палати

Голова Держкомтелерадіо прокоментував результати аудиту щодо ефективності використання коштів на проведення пісенного конкурсу "Євробачення 2017".

Голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко "без емоцій мовою цифр" прокоментував звіт Рахункової палати, яка заявила, що під час пісенного конкурсу "Євробачення-2017" з порушеннями було використано 68,6 мільйона гривень.

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Про це повідомляє на своєму сайті Держкомтелерадіо.

Він назвав загальну цифру витрат на ПКЄ з державного бюджету і бюджету міста Києва, до яких було дотичне НСТУ та Держкомтелерадіо, як головний розпорядник.

"Використано коштів державного бюджету 325,3 мільйона гривень. Субвенція Київського місцевого бюджету 192,8 мільйона гривень. Фактично в 2016-2017 роках з державного та місцевого бюджету на проведення ПКЄ використано 518,1 мільйона гривень. Всі інші кошти, в основному, це витрати Києва на інфраструктуру (ремонт станції метро, енергетика, дороги, освітлення, тощо) до яких оргкомітет відношення не мав і включення їх в перелік витрат конкурсу, на мій погляд, некоректне", – сказав Олег Наливайко.

Також він порівняв, що проведення "Євробачення" в Баку коштувало 46 мільйонів доларів, в Москві – 44 мільйонів доларів, Відні – 42 мільйона доларів, Копенгагені – 60 мільйонів доларів.

9 мільйонів гривень допущеного неефективного управління коштами. Мова йде про невикористані і повернуті 2 мільйонів гривень до Держбюджету і 7 мільйонів гривень до бюджету міста Києва.

13,4 мільйона гривень використано ПАТ НСТУ не економно. Мова йде про преміювання працівників НСТУ, що брали участь в організації і проведенні конкурсу. Можливо й неекономно, але без порушень при нарахуванні. І це за весь період підготовки і за участі великої кількості співробітників компанії (довідково: посадові оклади на той час становили 3-5 тисяч гривень) саме ця команда отримала 87 мільйонів гривень доходів від проведення ПКЄ.

46,2 мільйона гривень використано ПАТ "НСТУ" з порушенням чинного законодавства. 44,3 мільйона гривень з них – це порушення деяких статей Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Мова йде про відсутність на момент проведення аудиту підтверджуючих документів щодо складових відомостей послуг, сертифікатів, порушення періодів звітності, фактичне перевищення капітальних видатків у порівнянні з плановими. Рік тому подібні зауваження були в Акті Держаудитслужби але її голова Лідія Гаврилова роз’яснила їх на власній прес-конференції: "Це порушення ведення бухгалтерського обліку. Сьогодні, нажаль, деякі ЗМІ мусують тему, що це збитки, крадіжки, зловживання. Ні, це порушення правил ведення обліку".

"В цій сумі є й серйозне порушення з боку ПАТ "НСТУ". Це використання 1,6 мільйона гривень не за цільовим призначенням. І це єдина претензія аудиторів згідно якої колегія Рахункової палати планує звернутись до правоохоронних органів. Підкреслюю – єдина! Мова йде про здійснення виплат за створення промороликів ПКЄ з поточних видатків водночас оприбуткування за даними бух обліку як капітальні видатки. Всі інші процедури в т.ч. тендерні, були проведені з цієї позиції правильно. Це бухгалтерська помилка. І ми як головний розпорядник несемо за це відповідальність, хоча виявити цю помилку було можливо тільки при суцільній перевірці первинних документів НСТУ. Ціна цієї помилки – може бути стягнення бухгалтеру але, наскільки мені відомо, склад Дирекції ПКЄ не вважає це бух помилкою і буде відстоювати свою правоту в суді", – пояснив Наливайко.

Він нагадав, що 128 мільйонів гривень, з виділеного державного фінансування на проведення ПКЄ, не використалось і потім, за рішенням Уряду, було перерозподілено на фінансову підтримку НСТУ у зв’язку з його недофінансуванням в минулому році. Так само і майно, закуплене для ПКЄ на 35 млн. грн. залишилось у розпорядженні мовника.

"Наостанок. В минулому році з травня по жовтень 8 ревізорів Державної аудиторської служби перевіряли проект, в цьому році з березня по липень 7 аудиторів Рахункової палати. Ми вдячні їм за високопрофесійний і принциповий підхід, за велетенську проведену роботу, виявлення помилок, та слушні поради", – розповів пан Наливайко.

Він зазначив, що ніхто не звертав увагу на те, що одночасно з проведенням ПКЄ НСТУ та Держкомтелерадіо успішно провели ключову медіа реформу, створили Суспільне телебачення і радіомовлення, практично 100% відбулась зміна управлінської команди "на переправі". "Напевно, не вистачає ще знань та досвіду. Ми обов’язково зробимо висновки. Але зі страхом думаємо про те де зібрати команду професіоналів, якщо в наступному році в Ізраїлі на конкурсі "Євробачення" переможуть наші співаки. А вони це можуть, бо їх аудитори і ревізори майже рік перевіряти не будуть", – додав він.