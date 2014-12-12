Вчора банки отримали 2,7 млрд гривень рефінансування

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, НБУ надав рефінансування 12 банкам на 1 день під 17,5% річних на 2,723 млрд грн.

Також регулятор продав депозитні сертифікати на 4,192 млрд грн 13 банкам під 7,5% річних на один день, на 335 млн грн 3 банкам на 7 днів під 11,0% річних, на 240 млн грн 2 банкам на 14 днів під 11,5% річних.

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Обсяг міжбанківського кредитного ринку порівняно з попереднім торговим днем зріс до 8,079 млрд грн, середньозважена відсоткова ставка становила 24,9%, у т. ч. за кредитами овернайт - 23,2% річних.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня Нацбанк надав банкам рефінансування на суму 3,269 млрд грн і продав депозитні сертифікати на 5,540 млрд грн. Обсяг міжбанківського кредитного ринку склав 7,240 млрд грн, середньозважена процентна ставка становила 24,1%, у т. ч. за кредитами овернайт - 23,1% річних.