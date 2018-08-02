Курс валют на п'ятницю: долар подешевшає, євро подорожчає

Офіційний курс НБУ на 3 серпня: 100 USD – 2701,1867 гривні; 100 EUR – 3137,9686 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 3 серпня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2696,2130 (2 серпня – 2701,1867)

100 EUR – 3153,4907 (2 серпня – 3137,9686)

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Як повідомляв УНІАН, 2 серпня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,01/27,04 гривні/долар.

Поточні котирування гривні вище рівня відкриття торгів на 5 копійок.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 31,40/31,43 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4265/0,4272 гривні/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 2 серпня становить 27,0123 гривні/долар.