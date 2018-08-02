Українцям стало складніше відкривати рахунки в закордонних банках

Це викликано небажанням окремих фінустанов обтяжувати себе перевіркою належності особи або компанії до санкционного списку.

Українці справді мають складнощі з відкриттям рахунків у закордонних банках через небажання окремих фінустанов обтяжувати себе перевіркою належності особи або компанії до санкционного списку.

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Про це сказав у коментарі УНІАН старший партнер юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Роман Марченко, коментуючи інформацію про проблеми з відкриттям рахунків у Британії для компаній з українськими власниками.

"Існують санкції проти низки українських компаній і громадян України, і просто банк не хоче обтяжувати себе перевіркою приналежності конкретного громадянина до цих осіб. Вартість цієї перевірки може перевищити вигоду від співпраці з клієнтом", - пояснив юрист.

За його словами, укладання договору з клієнтом – це не обов'язок, а право банку, і банк може відмовити клієнту без пояснення причин.

"Це право банку, і потрібно йти в інший банк. Іноді ситуація навіть гірша – рахунки закривають без пояснення причин. Але є банки, які лояльно ставляться до клієнтів, готові обговорювати і вирішувати подібні проблеми", - додав Марченко.

Юрист рекомендував правильно вибирати банк і приходити в банк підготовленим, приміром, з висновком юристів про відсутність санкцій відносно компанії або особи.

Про проблеми з відкриттям рахунків компаніям з українськими власниками у британських банках через санкції, введених у результаті агресії Росії, повідомив співзасновник Monobank Дмитро Дубілет, який у травні поточного року заявляв про плани відкрити аналог першого в Україні банку без відділень у Великобританії. За його словами, у списку санкцій Британії є Україна, але відсутня Росія.

В Національному банку та Міністерстві закордонних справ України інформацію про подібні проблеми українців з іноземними банками за запитом УНІАН поки не прокоментували.

Євросоюз ввів економічні санкції проти РФ, спрямовані на конкретні сектори економіки, в 2014 році. У березні 2015 року лідери ЄС вирішили прив'язати ці санкції до виконання Мінських домовленостей. Після ЄС неодноразово продовжував дію санкцій на півроку. Термін дії чинних обмежувальних заходів закінчується 31 січня 2019 року.