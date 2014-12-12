Fitch відкликало рейтинги українського «Банку ВТБ»

Про це сказано в повідомленні агентства.

Згідно з повідомленням, рейтинги були відкликані у зв'язку з рішенням банку не брати участі в рейтинговому процесі.

Агентство також підтвердило і відкликало довгостроковий рейтинг банку в національній валюті на рівні "B-" з негативним прогнозом, короткостроковий рейтинг в іноземній валюті на рівні "C", рейтинг стійкості на рівні «CCC» .

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«ВТБ Банк» працює на ринку України від 1992 року і входить до групи найбільших банків. Від 2006 року більше 99,9% акцій банку належать російському «Внешторгбанку».