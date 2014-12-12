Нацбанк продовжує знижувати офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 12 грудня, з 14:00 Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 1571.0701 гривні (з 14.00 11 грудня - 1567.2305);

100 євро - 1952.5259 (з 14.00 11 грудня - 1942.1120);

10 російських рублів - 2.8673 (з 14.00 11 грудня - 2.8875).

Читайте такожУ Нацбанку пояснюють, що курс гривні коливатиметься й наступного рокуЯк повідомляв УНІАН, Національний банк України на валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу 12 грудня продав банкам 3 млн дол. США за середньозваженим курсом 15,7090 грн/дол.

Загальний обсяг заявок суб'єктів ринку склав 13,1 млн дол., мінімальний курс (курс відсікання) - 15,7050 грн/дол.