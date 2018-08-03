В Кабміні анонсували підвищення пенсій

Йдеться про людей, які мають великий трудовий стаж, але отримували маленьку зарплату.

Наступний етап підвищення пенсій може відбутися вже цього року.

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Про це повідомляє ТСН.ua.

Як повідомив віце-прем`єр-міністр Павло Розенко, йдеться про людей, які мають великий трудовий стаж, але отримували маленьку зарплату.

Для цього потрібно внести зміни до законодавства, які вже розробив Кабмін, а далі все залежатиме від наявності грошей у Пенсійному фонді. Розмір підвищення не назвали.

Нагадаємо, пенсійна реформа діє з жовтня минулого року. Відтоді пенсії перерахували для 10 мільйонів пенсіонерів. Середній розмір доплат склав 560 гривень. А з липня мінімальна пенсія зросла і становить 1435 гривень.

Раніше Розенко анонсував підвищення мінімальної зарплати до 4200 гривень. Наразі цей розмір становить 3723 гривни.