Виконання економічних нормативів робить банк «Форвард» більш привабливим для вкладників — експерт

Банком сформовано необхідний запас капіталу Н1 і Н2, це означає, що банк забезпечений регулятивним капіталом.

Банк «Форвард» демонструє гарні показники ліквідності, що надає позитивного впливу на його платоспроможність, а також робить банк більш привабливим для вкладників.

Про це заявив Андрій Нікітін, директор рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг», коментуючи повідомлення банку «Форвард» про приведення нормативу регулятивного капіталу та інших показників у відповідність з вимогами Національного банку та чинного законодавства.

«Банком сформовано необхідний запас капіталу Н1 і Н2, це означає, що банк забезпечений регулятивним капіталом. Важливо, що при цьому «Форвард Банк» має дуже хорошу ліквідність. Норматив миттєвої ліквідності у нього взагалі перевищує встановлене Нацбанком нормативне значення в 10,7 разів. Поєднання цих двох факторів відразу покращує рівень платоспроможності банку і робить його привабливим для вкладників», — прокоментував Андрій Нікітін.

Він додав, що зараз багато фінансових установ проходять стрес-тестування Національного банку України, в результаті якого їм може знадобитися додатковий капітал.

«Можна стверджувати, що фактор невизначеності «Форвард Банку» стосовно капіталу менший, ніж у тих банків, які все ще знаходяться в зоні ризику», — пояснив експерт.

Раніше банк «Форвард» повідомив про збільшення регулятивного капіталу до 228,5 млн грн. Це дозволило йому привести економічні нормативи у відповідність з вимогами Нацбанку України.

Банк «Форвард» — український комерційний банк, діяльність якого зосереджена на обслуговуванні приватних клієнтів. Відповідно до класифікації НБУ банк входить до групи банків з іноземним капіталом, є учасником Фонду гарантування вкладів фізосіб. За результатами дослідження «Фінансового клубу» (грудень 2017 рік), «Форвард Банк» займає 24 позицію у рейтингу «50 провідних банків України».