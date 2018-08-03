Вперше за 15 років: у Венесуелі скасували заборону на обмін валют

На думку уряду, це ослабить тиск на економіку в умовах гіперінфляції, яка вже наблизилася до мільйона відсотків.

Конституційна асамблея Венесуели скасувала заборону на обмін валюти для населення.

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Про це повідомляє Reuters.

Подібними заходами уряд намагається ослабити тиск на економіку в умовах гіперінфляції, яка вже наблизилася до мільйона відсотків.

На цей момент купівля і продаж іноземних валют у Венесуелі є кримінальним злочином. Єдиний орган, який має право здійснювати обмінні операції, за чинним законодавством - Центральний банк.

Завдяки змінам населення зможе купувати валюту в спеціальних відділеннях, які отримали ліцензію від держави.

Заборону на обмінні операції з валютою було введено в 2003 році президентом Уго Чавесом, який планував таким чином припинити відплив капіталу з Венесуели. Однак результатом заборони стало те, що підприємства країн зіткнулися з низкою труднощів через відсутність валюти, необхідної для закупівлі за кордоном.