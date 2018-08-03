Платники податків отримали вже понад 75 мільярдів відшкодування ПДВ

При цьому сума відшкодованого ПДВ лише у липні становила 10,7 мільярда гривень.

Обсяг відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) у січні-липні 2018 року склав 75,2 мільярда гривень, що на 10,1%, або на 6,9 мільярда гривень, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

При цьому сума відшкодованого ПДВ у липні становила 10,7 мільярда гривень.

Фіскальна служба нагадала, що динаміка зростання відшкодованих сум податку на додану вартість зберігається вже декілька років. Так, у 2016 році було відшкодовано 94,4 мільярда гривень (у січні-липні 2016 року – 48,2 мільярда гривень), а в 2017 році цей показник становив 120,1 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, Державна казначейська служба в 2017 року відшкодувала платникам податків 120 мільярдів гривень податку на додану вартість, що на 27,2% більше, ніж за 2016 рік.

Обсяг відшкодування податку на додану вартість в 2016 році становив 94 мільярди гривень, що на 38% більше показника за 2015 рік.