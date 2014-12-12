"Надра України" обіцяє продовжити боротьбу за "незаконно відчужене майно"

Про це йдеться в прес-релізі компанії, переданому УНІАН.

НАК «Надра України» відсудила свою частку в Сахалінському газовому родовищі (Харківська обл.), яка в період 2010-2013 років була неправомірно відчужена на користь компанії «Голден Деррік», що, за інформацією ЗМІ, пов'язана з розшукуваним екс-міністром енергетики Едуардом Ставицьким. Відповідне рішення 10 грудня ц. р. ухвалив Київський апеляційний господарський суд.

У НАК «Надра України» наголошують, що вигравши суд проти компанії «Голден Дерік», компанія повернула державі важливий газовидобувний актив, що дасть можливість отримувати кілька мільйонів гривень прибутку щомісяця.

Читайте також«Надра України» отримала пропозиції від інвесторів щодо двох титанових родовищ на ЖитомирщиніОднак, у відповідь на це в деяких ЗМІ з'явилися критичні матеріали, що, на переконання компанії, є “завуальованою реакцією занепокоєної сторони”.

У компанії наголошують, що під час правління Віктора Януковича в 2010-2013 рр. відбувалося масове незаконне відчуження державного майна, тому “нові керівники державних установ мають докласти усіх зусиль, щоби розкрадені його «сім’єю» державні ресурси були повернені народу”.

“Судові позови НАК «Надра України», 100% акцій якої належить державі, з часу приходу нового керівництва у червні 2014 року і є тими конкретними кроками щодо встановлення справедливості в інтересах української нації. Адже, згідно з Конституцією України, надра та їх запаси належать народові”, - йдеться в релізі.

“Схоже, хтось сподівався, що нове керівництво НАК «Надра України» не наважиться на безапеляційні кроки з метою повернути в державну казну мільйони гривень”, - зазначають в компанії.

У зв’язку з цим НАК «Надра України» заявляє, що і надалі продовжуватиме відкриту боротьбу за відсотки, що належать державі, які шляхом певних махінацій у минулі роки перейшли до рук шахраїв.

Одночасно НАК «Надра України» наголошує, що і “надалі виконуватиме ті завдання, які ставить перед нею уряд. Це - забезпечення енергетичної незалежності держави, розвиток геологорозвідувальної галузі. І без потужних та відповідальних інвесторів нам не обійтись. Кожен, хто готовий вкладати в цю українську сферу на прозорих та відкритих умовах, - отримає підтримку держави”.

Читайте також«Надра України» намагається відсудити у компанії екс-міністра Ставицького свою частку в газовому родовищіЯк повідомляв УНІАН, НАК «Надра України» відсудила свою частку в Сахалінському газовому родовищі (Харківська обл.), яка в період 2010-2013 років була неправомірно відчужена на користь компанії «Голден Деррік».

Згідно з повідомленням, 20 жовтня господарський суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору купівлі-продажу частки в родовищі компанії «Голден Деррік». Пізніше це рішення вона оскаржила в апеляційному порядку. Однак 10 грудня Київський апеляційний госпсуд залишив без змін вищевказане рішення.

Голова правління держкомпанії «Надра України» Ярослав Климович наголосив, що вимоги компанії є правомірними і відповідають чинному законодавству України, а обраний спосіб захисту інтересів держави - оптимальним.

«Відтепер щомісяця «Надра України» залучатиме кошти, які дозволять виплатити заборгованість із заробітної плати працівникам дочірніх підприємств компанії, поліпшити матеріально-технічний стан української геологорозвідувальної галузі в цілому», - додав Климович.

У НАК також повідомили, що компанія «Голден Деррік» подала апеляцію до Київського апеляційного госпсуду ще за двома аналогічними справами.

Судове засідання з розгляду апеляційної скарги «Голден Деррік» в одній із таких справ Київським апеляційним господарським судом призначено до розгляду на 17 грудня 2014 року.

Раніше, у березні 2014 року Генпрокуратура встановила, що в 2011-2012 роках Державна служба геології та надр без проведення аукціонів видала компанії «Голден Деррік» 48 спецдозволів на розробку нафтогазових родовищ у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській і Харківській областях. Пізніше зазначені дозволи були анульовані.

6 листопада окружний адміністративний суд Києва задовольнив вимоги компанії «Голден Деррік» щодо поновлення дії 20 спецдозволів на розробку нафтогазових родовищ, які, на думку компанії, були анульовані незаконно. 17 листопада Держслужба геології подала апеляцію на це рішення.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до указу президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

Колишній міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький оголошений у розшук в рамках розслідування діяльності скандального бізнесмена, голови холдингу ВЕТЭК Сергія Курченка.

Ставицький у 2007-2010 роках був головою «Надра України», а потім два роки - керівником Державної геологічної служби.