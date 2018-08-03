В Україні можуть посилити контроль за грошовими переказами - ЗМІ

Вимоги не поширюються на зняття коштів з власного рахунку, переведення коштів для сплати податків, штрафів, комунальних платежів або переведення менше 30 тисяч гривень для оплати товарів або послуг.

Мінфін запропонував ввести ідентифікацію клієнта і встановлювати мету проведення фінансової операції при здійсненні переказів (в тому числі міжнародних), без відкриття рахунку на суму, що перевищує 30 тисяч гривень.

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Про це повідомляє Украинская правда з посиланням на неофіційний текст законопроекту.

Грошові перекази на суму, що дорівнює або перевищує 30 тисяч гривень, повинні будуть супроводжуватися повною інформацією про платника і одержувача переказу коштів (включаючи місце проживання, серію і номер паспорта, ідентифікаційний код).

Перекази на суму менше 30 тисяч гривень мають супроводжуватися мінімальною інформацією про ініціатора та отримувача переказу (ПІБ або найменування юрособи, номер рахунку або унікальний обліковий номер фінансової операції, який дозволяє здійснити відстеження операції).

Суб'єктам первинного фінмоніторингу буде заборонено здійснювати переказ коштів в разі відсутності вищевказаної інформації.

Ці вимоги не поширюються на операції зняття коштів з власного рахунку, переведення коштів з метою сплати податків, штрафів, комунальних платежів, при використанні електронних грошей для оплати товарів або послуг, переведення менше 30 тисяч гривень для оплати товарів або послуг (за умови, що платіжна система може відстежити переказ коштів і визначити особу, яка уклала договір з одержувачем про поставки товарів або надання послуг), а також операції із забезпечення проведення переказу коштів, здійснювані операторами послуг платіжної інфраструктури.

Передбачається підвищення порога операцій, які підпадають під фінмоніторинг, від 150 тисяч гривень до 300 тисяч гривень.

Також перелік суб'єктів первинного фінмоніторингу, які повідомлятимуть Держфінмоніторинг про підозрілі фінансові операції, доповнять бухгалтери та податкові консультанти.

Заплановано поступовий перехід на ризик-орієнтований підхід при поданні інформації про підозрілі фінансові операції, удосконалення процедури визначення бенефіціарних власників компаній і введення адекватних заходів впливу за порушення антилегалізаційного законодавства від письмового попередження та штрафних санкцій до анулювання ліцензії.