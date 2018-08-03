Відпочинок Гонтаревої на Мальдівах: суд скасував рішення НАБУ закрити справу проти екс-глави НБУ

Гонтаревій інкримінувалося отримання непідтверджених доходів на підставі її витрат під час відпочинку на Мальдівських островах в липні 2016 року.

Суд скасував постанову детектива НАБУ про закриття кримінального провадження про можливе декларування недостовірної інформації колишньою головою Національного банку України Валерією Гонтаревою.

Таке рішення ухвалила колегія суддів Апеляційного суду міста Києва за результатами розгляду скарги заявника в кримінальному провадженні, повідомляє «Слово і Діло».

Апелянт вказував, що детектив закрив провадження не провівши повноцінне розслідування, таким чином грубо порушивши вимоги чинного КПК щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження. За його словами, в Бюро провели одну слідчу дію, а саме огляд інформації в інтернеті про наявність публікацій про відпочинок Гонтаревої на Мальдівах, за результатами якої встановлено, що вартість відпочинку в обраному готелі тривалістю 6 днів може коштувати понад 706 тисяч гривень. Однак отримана інформація не перевірена належним чином і досудовим розслідуванням не встановлена ​​фактична сума витрат екс-голови НАБУ на відпочинок у липні 2016 року.

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Також, за словами апелянта, детективи не проводили допитів у цій справі, в тому числі заявника. Скаржник вказав, що в Бюро обмежилися лише двома проведеними заходами забезпечення кримінального провадження: тимчасовий доступ до речей і документів та отриманням інформації на два запити в порядку ст. 93 КПК України. Але запитувана інформація була отримана детективом не в повному обсязі, а в іншому разі не була отримана взагалі. Так у відповіді на запит МАУ вказало, що Гонтарева разом із сім'єю квитки на авіарейс не купувала й авіапереліт за вказаним у запиті маршруті не здійснювала.

Крім того, детективом НАБУ не встановлений і належним чином не перевірений факт перетину Гонтаревої державного кордону, оскільки в матеріалах справи відсутні запити до Держприкордонслужби. У провадженні також відсутній документи про перевірку НАЗК декларації екс-голови НБУ й запит про міжнародну правову допомогу на Мальдіви до готелю Sun Siyam Iru Fushi, де нібито відпочивала Гонтарева.

Вислухавши доводи апелянта, колегія суддів ухвалила рішення задовольнити скаргу й скасувати постанову детектива про закриття справи. Суд вказав, що в постанові детектив вказав витрату Гонтаревої на відпочинок у розмірі майже 250 тисяч гривень, що значно менше, ніж 250 прожиткових мінімумів необхідних для кримінальної відповідальності за ст. 366-1 ККУ (декларування недостовірної інформації). Разом із тим у матеріалах закритого кримінального провадження відсутні будь-які дані на підтвердження розміру витрат на відпочинок екс-голови НБУ.

Так, із виписки за рахунком Гонтаревої в банку «Кредит Дніпро» вбачається проведення 18 березня 2016 року операції зі списання на суму 2916 доларів, однак незрозуміло, чи стосується ця виписка витрат на відпочинок на Мальдівських островах у липні 2016 року. А наявний у матеріалах закритого кримінального провадження інвойс на суму 6590 доларів містить рахунок на ім'я іншої особи й у матеріалах провадження також відсутні дані про те, хто оплачував вказаний рахунок.

Нагадаємо, НАБУ закрило справу про відпочинок Гонтаревої на Мальдівах.