Інфляція в Україні у 2015 році може сповільнитися до 11% - економіст

«Ми очікуємо, що споживча інфляція продовжить зростати у грудні на тлі сезонних чинників і подальшого ефекту девальвації гривні. Враховуючи останню динаміку Індексу споживчих цін і курсу гривні, ми переглянули наш прогноз на кінець року до 24% рік до року проти 21% раніше», - сказано в коментарі Бєлан, переданому УНІАН.

Експерт зазначає, що показник інфляції за листопад перевищив очікування, оскыльки чергова хвиля девальвації гривні на початку місяця підштовхнула вгору ціни на низку продуктів, включаючи хліб та овочі.

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«Ми очікуємо уповільнення темпів зростання споживчих цін до 11% у 2015 році», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у листопаді, без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та Севастополя, порівняно із жовтнем 2014 року склала 1,9%, з початку року - 21,2%, проти листопада 2013 року - 21,8%.

Нацбанк прогнозує прискорення інфляції за підсумками поточного року до 25%, уряд - на рівні 12-14%, Міжнародний валютний фонд - 16%.