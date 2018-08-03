Трудова міграція може призвести до зростання цін в Україні – НБУ

На українському ринку праці вже зараз виникли проблеми.

В Україні через трудову міграцію може прискоритися зростання цін і сповільнитися економічне зростання. Вже зараз підприємці відзначають брак кваліфікованих кадрів, який в першу чергу пов'язаний з виїздом українців у Польщу та інші країни.

"Один з основних ризиків базового сценарію - продовження відтоку робочої сили з України. Це буде високими темпами створювати подальше підвищення диспропорцій між попитом і пропозицією на ринку праці", - пояснюють в інфляційному звіті НБУ.

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На українському ринку праці вже зараз виникли проблеми. За оцінками Національного банку, нарощувати темпи виробництво у тому числі заважає трудова міграція. Найбільше проблеми відчуваються в будівництві, промисловості, сільському господарстві, транспорті і зв'язку.

"За даними обласних служб зайнятості у Польщі, майже 50% трудових мігрантів з України подали в 2017 році заяви на працевлаштування саме в цих видах діяльності", - пояснюється у звіті НБУ.

Згідно зі звітом Міжнародної організації праці, більшість українців їде на заробітки в Польщу. Там вони знаходять низькокваліфіковану роботу. Левова частина мігрантів працює без офіційного працевлаштування, а, значить, втрачає право на пенсію в Україні.

До речі, як пояснив експерт у сфері закордонного ринку праці Ярослав Мазур, для того, щоб в українців пропав стимул шукати роботу за кордоном, рівень заробітних плат повинен досягти близько 500 євро. До речі, згідно з даними великого кадрового порталу, зарплати в столиці вже досягли цього рівня.

Нагадаємо, в Україні з'явилася онлайн-платформа, яка наочно показує масштаби трудової міграції.