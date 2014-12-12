Профіцит зовнішньої торгівлі України за перші 3 квартали склав понад $800 млн

Про це повідомив заступник начальника управління розвитку експорту в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі Олександр Громов під час форуму в Києві.

"Торговельний баланс України має деякі позитивні тенденції. Якщо за результатами дев'яти місяців 2013 року наш Держстат фіксував негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами у розмірі 9,7 млрд дол., то за аналогічний період цього року сальдо було позитивним і становить 803 млн дол.", - сказав Громов, додавши, що імпорт за 9 місяців скоротився на чверть, експорт - на 8%.

Читайте такожУ Яценюка розраховують подвоїти обсяги експорту до 2020 року

Він також повідомив, що протягом 2014 року вдалося досягти суттєвого скорочення негативного сальдо в торгівлі з Німеччиною, Китаєм, США, Польщею, Нідерландами, Францією, Японією, Кореєю. Позитивне сальдо торгівлі за цей період Україна наростила з Єгиптом, Індією, Італією. Іспанією та Туреччиною і Туркменістаном.

Раніше УНІАН повідомляв, що профіцит зовнішньої торгівлі послугами за 9 місяців скоротився до $4,4 млрд.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, у січні-вересні 2014 року профіцит зовнішньої торгівлі товарами склав 803,3 млн. дол. проти дефіциту за аналогічний період минулого року у 9,725 млрд дол.

Затверджена програма дій уряду передбачає, що Україна повинна до 2020 року подвоїти обсяги експорту шляхом максимального використання можливостей зони вільної торгівлі із Європейським Союзом та ведення переговорів про формування зон вільної торгівлі із низкою інших країн - Канадою, Туреччиною, Ізраїлем, Радою співробітництва арабських держав Перської затоки, Економічним співтовариством держави Західної Африки

Крім того, Кабінет міністрів України у рамках реалізації нової економічної політики має намір запровадити низку перетворень у сфері сільського господарства і продовольчої політики, а саме - розробити законопроекти про державний матеріальний резерв та розвиток сільського господарства, а також створити умови для того, щоб Україна стала лідером світового продовольчого ринку і почала експортувати не лише сировину, але і продукти переробки.