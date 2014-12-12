Гонтарева готова доповісти парламенту про стан на грошово-кредитному ринку і в банківському секторі

Про це повідомляється на сторінці НБУ в соціальній мережі Facebook.

Водночас регулятор не повідомляє дату можливого виступу голови НБУ у Верховній Раді, оскільки на даний час в НБУ не надходило жодного офіційного запрошення в парламент.

Читайте такожГонтарева заявила, що не отримувала ніяких офіційних звинувачень у валютних махінаціях

За інформацією деяких ЗМІ, депутати ініціювали питання про необхідність викликати голову НБУ Валерію Гонтареву у Верховну Раду для звіту про стан банківської системи, однак відповідний проект постанови у парламенті зареєстрований не був.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати України пропонують Верховній Раді змінити порядок призначення і звільнення голови Національного банку України, передбачивши в регламенті роботи парламенту доповідь кандидата із зазначенням чітких напрямків майбутньої діяльності і доповідь про результати роботи на цій посаді в разі звільнення. Про це йдеться в зареєстрованому 11 грудня законопроекті N1399 про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо порядку призначення та звільнення з посади голови Національного банку України).

Інформація про звільнення голови НБУ періодично з'являється у ЗМІ, що, на думку регулятора, пов'язано з бажанням окремих політичних сил чи особистостей розхитати ситуацію в Україні. Гонтарева неодноразово спростовувала інформацію про намір піти у відставку.

Верховна Рада України підтримала пропозицію президента України Петра Порошенка про звільнення Степана Кубіва з посади голови Нацбанку і призначення на цей пост Валерії Гонтаревої 19 червня.

Голова НБУ призначається Верховною Радою за поданням президента строком на сім років.