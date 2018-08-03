Рятуючи гривню: Нацбанк продав $50 мільйонів

Загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах становить 75,5 мільйона доларів.

Національний банк України на валютному аукціоні продав весь заявлений обсяг валюти в розмірі 50 мільйонів доларів.

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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону склав 27,0886 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 75,5 мільйона доларів.

Сьогодні, 3 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до 15-00 встановилися на рівні 27,11/27,14 гривні/долар.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 27,10/27,13 гривні/долар.

З відкриття торгів гривня подешевшала до долара на 18 копійок.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 31,37/31,41 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4270/0,4278 гривні/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становив 27,0883 гривні/долар.