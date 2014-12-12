Інтервенції Банку Росії не врятували рубль від найсильнішого тижневого падіння за 16 років

До 18.00 МСК долар США розрахунками "завтра" оцінювався у 57,47 рубля, що на 1,8% вище від попереднього закриття, пише Reuters.

Пара євро/рубль розрахунками "завтра" до цього часу торгувалася поблизу від позначки 71,56, на 2,4 відсотка вище від попереднього закриття.

Бівалютний кошик оцінюється у 63,81 рубля, на 1,31 рубля вище від вчорашнього біржового закриття.

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Котирування північноморської суміші Brent досягли позначки $62,37 за барель вперше від липня 2009 року, у тому числі, після того, як Міжнародне енергетичне агентство (IEA) знизило прогноз зростання світового споживання нафти у 2015 році і передбачило подальше падіння цін на нафту.

Нафта втрачає близько восьми відсотків від початку тижня, російська валюта до кошика з долара і євро - близько 10 відсотків, а в парі з валютою США вона дешевшає майже на п'ять рублів, що є рекордним значенням.

"Стрімка девальвація згладжує доходи бюджету, але підвищує інфляцію, а значить, робить населення все менш платоспроможним. Така картина, безумовно, не може радувати і на значне поліпшення ситуації поки що, схоже, розраховувати не варто. Основним драйвером для зниження російської валюти є нафта, яка оновила мінімуми більше ніж за 5 років", - сказав Іван Копєйкін з компанії БКС.

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Долар на Московській біржі досяг у п'ятницю значення 57,99 рубля, євро відзначився на рівні 72,14, бівалютний кошик - на 64,31, після чого на ринок вийшов регулятор, і за пару хвилин його інтервенційних продажів долар відзначився на сесійному дні 55,94 рубля, євро - на 69,76.

Центробанк РФ п'ятничними інтервенціями захистив від прориву чергові важливі психологічні позначки, однак в останні п'ять сесій регулятор був не настільки щедрий на продаж валюти, як минулого тижня - і за оцінками учасників ринку, і згідно опублікованій звітності.

За рахунок інтервенцій ЦБ збільшився і обсяг угод - за вісім годин торгів у парі долар/рубль розрахунками "завтра" він перевищив $5,8 мільярда.

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"На наш погляд, ЦБ просто грає зі спекулянтами у піддавки. Потрібно діяти значно жорсткіше і вливати дійсно серйозні обсяги, щоб змінити очікування, адже ринком рухають саме очікування", - вважає Олексій Міхеєв з банку ВТБ 24.

На його думку, поки що очікування спекулянтів спрямовані на те, що рубль буде просто рухатися у лінійній залежності від цін на нафту.

Центробанк РФ почав виходити з раптовими інтервенціями від початку грудня, і до минулої середи продав майже $5,5 мільярда, причому за перші три дні поточного тижня він відзвітував про продаж менше одного мільярда.

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Деякі учасники ринку бачать додаткові ризики для російської валюти від розміщення "Роснефтью" облігацій на 625 мільярдів рублів, які можуть бути використані для конверсії і наступних розрахунків з іноземними кредиторами.

У цілому, основним фактором тиску на рубль, крім нафти, залишається дефіцит валюти через закриті зарубіжні джерела валютної ліквідності, тоді як російським корпораціям і банкам у грудні треба погасити $33 мільярди і близько $120 мільярдів - наступного року, за оцінкою Центробанку.

Свою негативну роль, за оцінкою учасників ринку, може грати недостатньо сильне, на 100 базисних пунктів, підвищення процентних ставок ЦБ напередодні.

Рубль від 27 листопада неодноразово оновлював абсолютні мінімуми після рішення ОПЕК не скорочувати видобуток нафти, яке прискорило спадну динаміку нафтових котирувань.