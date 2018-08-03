Доходи місцевих бюджетів зросли майже на чверть

За цей період місцеві бюджети отримали 181 млрд грн міжбюджетних трансфертів.

Доходи загального фонду місцевих бюджетів України в січні-липні 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року зросли на 23,6%, або на 24,285 млрд грн, - до 127,040 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів, за цей період уряд відповідно до бюджетного законодавства перерахував місцевим бюджетам міжбюджетні трансферти в розмірі 180,874 млрд грн, що становить 96,1% від передбачених розписом асигнувань.

Як повідомляв УНІАН, доходи місцевих бюджетів в Україні завдяки реформі децентралізації виросли в 2017 році, порівняно з 2016 роком, на 31%, до 192 млрд грн, а в 2016 році - на 44% порівняно з 2015 роком - до 144 млрд грн.