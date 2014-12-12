Кримський "Епіцентр" платить податки Росії - ЗМІ

Російський «Новацентр К» може бути пов’язаний з українським «Епіцентром К» / Фото Радио Свобода

Про це йдеться в розслідуванні Максима Савчука у програмі «Схеми» – спільного телевізійного проекту Радіо Свобода і «Першого національного».

У квітні в реєстрі юридичних осіб Федеральної податкової служби Росії з’явилося ТОВ «Новацентр К». Юридична адреса – Сімферополь, проспект Перемоги, 245. Це адреса одного із гіпермаркетів «Епіцентр» у Криму. Російська фірма «Новацентр К» займається торгівлею будівельними матеріалами у гіпермаркетах «Епіцентр» у Сімферополі, Севастополі і в кримських гіпермаркетах «Нова лінія».

Журналісти програми знайшли підстави стверджувати, що російська фірма «Новацентр К» пов’язана з українською мережею гіпермаркетів «Епіцентр К». Ця мережа, як і «Нова лінія», належить екс-регіоналу Олександру Герезі і колишньому секретарю Київради Галині Герезі.

Генеральним директором ТОВ «Новацентр К» є Юрій Носач. У деяких резюме в інтернеті він значиться як комерційний директор українського «Епіцентру». Та й на своїй сторінці у мережі Facebook Носач ще не встиг змінити місце роботи.

Читайте такожГерега розповіла, чому вона залишила Україну

Коли журналісти «Схем» зателефонували у відділ персоналу «Новацентр К», там повідомили, що українська компанія «Епіцентр К» «просто перереєструвалася», «була «Епіцентр», а стала «Новацентр».

Журналісти також знайшли документи, які підтверджують зв’язок між «Епіцентром К» і «Новацентром К». Це акт перевірки ТОВ «Алмера» Державною податковою інспекцією у Дніпровському районі Києва. Ця фірма, як ідеться в документі, купувала товари в «Епіцентр К», а продавала в «Новацентр К». Причому, «Епіцентр К» продавав багато товарів, зазначають податківці, за суттєво заниженими цінами – по копійці. «З огляду на вищевикладене встановлено непоодинокі факти ймовірного заниженя податкових зобов’язань ТОВ «Епіцентр К» за травень 2014 року», – сказано в акті.

Натомість генеральний директор «Епіцентр К» Петро Михайлишин заперечує те, що «Епіцентр» веде діяльність у Криму. «На жаль, відколи Крим відійшов від України реально, ми зупинили... «Епіцентр» зупинив свою роботу. Ми здаємо будівлі – оскільки вони є власністю «Епіцентру» – ми здаємо їх в оренду операційній компанії, яка здійснює торгову діяльність. А «Епіцентр» зупинив свою роботу», – зазначив він.

Читайте такожМережа гіпермаркетів «Епіцентр» заявила про єдність з народом

Нагадаємо, у квітні УНІАН повідомляв, що Аксьонов заборонив кримським бізнесменам платити податки в Київ.

Водночас, відповідно до закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян і правовий режим на тимчасово окупованій території України», на території Криму діє Конституція України й українські закони. Відповідно, реєстрація чи перереєстрація юридичних осіб на території АР Крим за російським законодавством суперечить цьому закону.