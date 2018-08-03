Валюта в Україні дорожчає: курси від Нацбанку

Офіційний курс НБУ на 6 серпня: 100 USD – 2709.2701 грн; 100 EUR – 3139.5022 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 6 серпня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2709.2701 (3 серпня – 2701.1867)

100 EUR – 3139.5022 (3 серпня – 3137.9686)

У п'ятницю, 3 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів залишилися на рівні середини торгів - 27,10/27,13 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 18 копійок нижчі за рівень відкриття торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,41/31,45 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4278/0,4286 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12.00 становив 27,0883 грн/дол.